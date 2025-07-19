Украина запросила проведение нового раунда переговоров на следующей неделе

Зеленский: новый раунд переговоров с Россией нужно провести на следующей неделе

Секретарь СНБО Рустем Умеров передал российской стороне запрос о новом раунде переговоров на следующей неделе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Переговорную динамику нужно увеличивать», — сказал он.

Зеленский отметил, что для мира на Украине нужна встреча на уровне лидеров. Он также подчеркнул, что продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов военнопленными.

Ранее Зеленский на встрече с Умеровым поручил ему усилить работу на переговорном треке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом желание украинского лидера активизировать переговоры.

Ранее стало известно, что Россия готова к третьему этапу переговоров с киевской делегацией. Первые два раунда состоялись в Стамбуле. Представители стран обменялись проектами меморандумов по решению ситуации.