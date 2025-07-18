Путин и Эрдоган обсудили Украину и Сирию в ходе переговоров

Путин и Эрдоган обсудили третий раунд переговоров по Украине

России и Украине необходимо провести третий раунд переговоров для урегулирования конфликта. Об этом в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», — говорится в сообщении.

Отдельной темой беседы стали обстановка в Сирии и устроенные Израилем бомбежки Дамаска после столкновений в провинции Эс-Сувейда.

Президент Турции подчеркнул, что направил все усилия на обеспечение стабильности и безопасности соседней страны поле гражданской войны. Он добавил, что необходимо добиться от израильских властей больше не нарушать суверенитет арабской республики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 18 июля, назвал позитивным шагом решение украинского лидера Владимира Зеленского возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Так он прокомментировал назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны и просьбу Зеленского усилить позицию в переговорах с Россией.