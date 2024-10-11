Стало известно, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием

Песков: Путин не планирует поздравлять будущего лидера США с победой на выборах

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего главу Соединенных Штатов с победой на выборах. США — крайне недружественная страна, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Life .

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», — подчеркнул Песков.

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября. Кандидатом от демократов выступает вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Республиканскую партию представляет бывший американский лидер, бизнесмен Дональд Трамп.

Кандидаты провели первые дебаты 10 сентября на телеканале ABC. Трамп отказался от новой встречи с Харрис. По его словам, голосование уже началось, а дебаты не изменят итогов.

Как напомнили «Известия», недавно Харрис оскорбила Путина. Посольство России в США назвало ее хамство «досадой и бессилием правящих кругов в Вашингтоне». Диппредставительство отметило, что американские власти не способны нанести стране «стратегическое поражение», поэтому могут только оскорблять.