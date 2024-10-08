Харрис оскорбила Путина

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего конкурента Дональда Трампа во время обсуждения книги журналиста Боба Вудворда «Война». Также она оскорбительно высказалась в адрес президента России Владимира Путина, сообщил телеканал CNN .

В книге автор сообщил о якобы имевших место личных контактах Трампа с Путиным. По словам Вудворда, во время пандемии COVID-19 в 2020 году Трамп отправил в Россию оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. В штабе республиканца опровергли описанные в книге эпизоды, заявив, что это вымысел.

«Это пример того, кто такой Трамп, который тайно отправлял тесты на COVID для личного использования Путиным в Россию, когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель», — заявила Харрис.

Критикуя Трампа за контакты с Путиным, Харрис назвала российского президента «диктатором».

В своей книге Вудворд написал, что после начала спецоперации во время общения со своими советниками Джо Байден назвал Владимира Путина «злом».