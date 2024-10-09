Хамская лексика вошла в привычку. Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина

Грубые слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес Владимира Путина говорят о бессилии американских правящих кругов. Об этом заявило посольство России в США в Telegram-канале .

«Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне», — подчеркнули в диппредставительстве.

Представители посольства отметили, что американские чиновники используют оскорбления из-за того, что не могут нанести России «стратегическое поражение». Также дипломаты добавили, что РФ возмущена словами вице-президента США. Ее высказывания назвали хамской лексикой, которая «вошла в привычку».

Харрис раскритиковала своего оппонента Дональда Трампа при обсуждении книги журналиста Боба Вудворда «Война». Она выразила негодование из-за связей бывшего президента США с Путиным, при этом назвала российского лидера «диктатором».