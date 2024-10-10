Трамп отказался от новых дебатов с Харис

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от участия в новом раунде теледебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом кандидат в президенты от Республиканской партии написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», — заявил он.

Телеканал Fox News предлагал Трампу провести дебаты 24 или 27 октября. При этом политик отметил, что ранее он согласился поучаствовать теледебатах с Харрис 4 сентября, но тогда она отказалась и заявила, что не стала бы ничего менять в политике нынешнего президента Джо Байдена.

По его мнению, предвыборной штаб демократов больше не имеет новых идей, поэтому обсуждать нечего.

Первые дебаты Харрис и Трампа прошли 10 сентября на телеканале ABC.

Ранее Харрис оскорбила президента России Владимира Путина во время обсуждения книги журналиста Боба Вудворда «Война». В российском посольстве ее хамство оценили как «досаду и бессилие правящих кругов в Вашингтоне», которые не могут нанести России «стратегическое поражение», поэтому способны только оскорблять, сообщили «Известия».