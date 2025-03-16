Стало известно о состоянии 56 пострадавших на протестах в Сербии

Вучич: на протестах в Сербии пострадали 56 человек, из них 44 в больнице

К субботним протестам в Сербии присоединились более 100 тысяч человек. Из них почти 60 получили травмы, заявил в обращении к народу президент Александр Вучич. Об этом сообщил Euronews .

«Я хочу выразить удовлетворение от имени всех граждан, как президент республики, тем, что масштабная акция протеста прошла с огромной негативной энергией, гневом и яростью, и что обошлось без жертв или серьезных травм», — сказал он.

По словам Вучича, пострадали 56 человек, из них 44 доставили в Центр неотложной помощи. За преступления против имущества и нападение на силовиков полицейские задержали 22 человека.

Военные насчитали 88 тысяч участников протестов, полиция — 107 тысяч. Президент сообщил, что данные Агентства безопасности и информации «где-то посередине». Правоохранители, по его словам, не применяли силу.

В Белграде протестующие перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана. В районе Беле-Воды мужчина на иномарке протаранил толпу.