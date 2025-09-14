Стало известно место заключения подозреваемого в убийстве Кирка

TMZ: подозреваемого в убийстве Кирка Робинсона поместили в спецблок тюрьмы в Юте

Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка Тайлера Робинсона отправили в специальный блок тюрьмы в штате Юта. Об этом сообщил портал TMZ .

За мужчиной ведут постоянное наблюдение, а психиатры проверяют наличие у него суицидальных наклонностей.

«Сейчас Робинсон находится под особым наблюдением в охраняемом блоке, пока выясняется, представляет ли он опасность для окружающих и себя самого. Психиатры оценивают, склонен ли Тайлер к самоубийству», — сообщили журналисты.

По информации правоохранительных органов, Робинсон дал понять родным, что скорее наложит на себя руки, чем сдастся полиции. Поэтому он находится на круглосуточном контроле.

По данным газеты The New York Times, Робинсон жил с трансгендером* в стадии смены пола.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что убийство активиста усилило раскол общества в США.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.