Песков заявил о расколе общества США после убийства Кирка

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка усилило раскол общества в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что сейчас американским правоохранителям необходимо выяснить, стало убийство отдельным эксцессом или частью общей тенденции, что несет большую опасность для всей страны

«То, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так», — подчеркнул Песков.

Консервативный активист Чарли Кирк умер от огнестрельного ранения, полученного в ходе дебатов в Университете Юты. Подозреваемым в стрельбе стал арестованный местный житель Тайлер Робинсон.

По данным газеты The New York Times, задержанный молодой человек жил с трансгендером*, находящимся в стадии смены пола.

Выстрел в университетском кампусе прогремел, когда Кирк отвечал на вопрос об участии сменивших пол* людей в шутингах.

Сын президента США Дональд Трамп — младший заявил, что убитый Чарли Кирк считался серьезной угрозой для сторонников левых идей, так как своими выступлениями показывал всю шаткость их позиции.

Он добавил, что при этом активист никого не критиковал, а призывал к здоровой дискуссии без перехода на личности. Но его хейтеры понимали, что одолеть Кирка словами не смогут, и схватились за оружие.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.