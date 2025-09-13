Стали известны новые факты о личности убийцы Кирка

NYT: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка жил с трансгендером

Предполагаемый убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил с трансгендером*, совершающим переход с мужского в женский пол. Об этом сообщило The New York Post.

По данным издания, сейчас мужчина сотрудничает с Федеральным бюро расследований. Их переписка помогла ФБР задержать Робинсона.

Последний вопрос, на который активист отвечал перед покушением, был о насилии со стороны трансгендеров*.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время выступления в Университете штата Юта на глазах у зрителей. Политика доставили в больницу в критическом состоянии, позже он умер.

При жизни Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA. Глава Белого дома заявил, что убийцу его соратника, предположительно, ждет смертная казнь.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.