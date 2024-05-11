Стало известно, когда Залужный начнет работать в Британии | 360°

11 мая 2024, 01:06
Стало известно, когда Залужный начнет работать в Британии
«Телеграф»: Залужный начнет работать послом в Великобритании в конце мая
Новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приступит к своим новым обязанностям в конце мая. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».
«Залужный начнет работу послом в Великобритании уже в конце мая», — отметили в сообщении.
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По данным издания, Залужный и его семья уже начали оформлять визы, в Великобританию они поедут в конце месяца.
Ранее стало известно, что Валерия Залужного назначили на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ по состоянию здоровья. При этом ему разрешили носить военную форму.
В конце апреля Залужного перестали видеть на публике. Многие зарубежные СМИ предположили, что его могли ликвидировать вместе с другими высокопоставленными военными.
Владимир Зеленский
Великобритания
ВСУ
Украина
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