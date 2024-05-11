Стало известно, когда Залужный начнет работать в Британии | 360°

Мир 11 мая 2024, 01:06 Стало известно, когда Залужный начнет работать в Британии «Телеграф»: Залужный начнет работать послом в Великобритании в конце мая РИА «Новости»

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Новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приступит к своим новым обязанностям в конце мая. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

«Залужный начнет работу послом в Великобритании уже в конце мая», — отметили в сообщении.

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По данным издания, Залужный и его семья уже начали оформлять визы, в Великобританию они поедут в конце месяца.

Ранее стало известно, что Валерия Залужного назначили на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ по состоянию здоровья. При этом ему разрешили носить военную форму.

В конце апреля Залужного перестали видеть на публике. Многие зарубежные СМИ предположили, что его могли ликвидировать вместе с другими высокопоставленными военными.