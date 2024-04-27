«Подозрительным образом отсутствует». Экс-главкома ВСУ Залужного опять потеряли | 360°

Мир 27 апреля 2024, 10:09 «Подозрительным образом отсутствует». Экс-главкома ВСУ Залужного опять потеряли WION: бывший главком ВСУ Залужный несколько недель не появлялся на публике Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный перестал появляться на публике. Его могли ликвидировать вместе с другими высокопоставленными военными, сообщил индийский телеканал WION.

Телеведущая напомнила, что популярного среди соотечественников генерала планировали назначить послом Украины в Великобритании. Однако после отставки он пропал. По словам журналистки, Валерий Залужный не появлялся на публике в течение нескольких недель, и о его судьбе ничего не известно.

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«Он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. <…> Высказывались предположения о том, что он был убит вместе с некоторыми другими высокопоставленными украинскими офицерами», — сказала она.

По другой версии, Валерий Залужный пережил несколько серьезных операций после взрыва и не смог вернуться на службу. Его отставку с поста главкома ВСУ назвали в Индии самой большой встряской для военного руководства Украины с февраля 2022 года.

ВСУ возглавил Александр Сырский. Недовольные перестановками военные обсуждали свержение президента Украины Владимира Зеленского. Валерий Залужный не впервые пропал из публичного поля. В 2023 году он долгое время не участвовал в совещаниях, и ходили слухи о гибели генерала.