Причиной отставки Залужного указали состояние его здоровья | 360°

Важное 09 мая 2024, 13:56 Причиной отставки Залужного указали состояние его здоровья Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Залужного из-за состояния здоровья Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья. Ему разрешили носить военную форму. Документ опубликовали на сайте главы республики.

«Уволить генерала Залужного Валерия с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом носить военную форму», — отметили в указе.

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Залужный получил должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Другим указом от 9 мая Зеленский назначил Александра Трепака командующим Сил специальных операций ВСУ.

В конце апреля индийский телеканал WION передал, что Залужный несколько недель не появляется на публике. Журналисты предполагали, что украинского офицера ликвидировали.