Стало известно, когда раскроют результаты переговоров России и США в Эр-Рияде

Лавров расскажет о переговорах в Эр-Рияде в интервью Первому каналу

В Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет об этих контактах в интервью Первому каналу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — объявила она.

В программе передач телеканала на 25 марта пока нет отдельного анонса интервью.

Закрытые переговоры в Эр-Рияде продолжительностью около 12 часов прошли в отеле Ritz-Carlton. От России в них участвовали председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной темой встречи стало возобновление черноморской инициативы. По ее итогам делегации не планировали подписать какие-либо соглашения.