Член российской делегации рассказал о «творческих» переговорах с США в Эр-Рияде

Карасин: переговоры России с представителями США в Эр-Рияде проходили творчески

Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде уже подходят к завершению. Они проходили творчески и продуктивно, стороны обсуждали насущные вопросы и стремились к взаимопониманию. Член российской делегации, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил об этом «Интерфаксу» .

«Не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договоренностями. Важно все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удается», — сказал он.

Карасин не стал вдаваться в подробности, добавив лишь, что переговоры проходили творчески. По его словам, стороны обсуждали злободневные вопросы.

«Мы завершаем переговоры», — уточнил он в разговоре с РИА «Новости».

Делегация прибыла в столицу Саудовской Аравии 23 марта, кроме Карасина в нее вошел советник директора ФСБ Сергей Беседа. Перед встречей с россиянами американские переговорщики пообщались с представителями Украины.