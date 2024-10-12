Стало известно, как заочно осужденная за фейки о ВС РФ Штейн сбежала из страны

Осужденная за фейки о ВС РФ Штейн сбежала из РФ на машине через Белоруссию

Бывший муниципальный депутат и участница музыкального коллектива Pussy Riot Людмила Штейн, известная как Люся Штейн, сбежала из России через Белоруссию в марте 2022 года. Суд ее заочно приговорил к лишению свободы за фейки о ВС РФ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Басманный районный суд назначил Штейн по совокупности приговоров наказание в виде шести лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов — сроком на 3,5 года.

Согласно судебным документам, бывший мундеп распространяла в интернете заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ «по мотивам политической ненависти».

Бывший мундеп покинула Россию 31 марта 2022 года

«Через пункт пропуска „Каменный Лог“ (на границе с Белоруссией — прим. ред.) на автомобильном транспорте Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту», — указано в судебных документах.

Ее нынешнее местонахождение неизвестно.

Ранее в Москве суд приговорил жительницы столицы Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.