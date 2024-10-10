Сегодня 15:22 Инструменты в руках ЦИПСО. В Москве вынесли очередной приговор за фейки о ВС РФ Суд в Москве приговорил Ольгу Меньших к 8 годам за дискредитацию ВС РФ 0 0 0 Фото: Суды общей юрисдикции Москвы / Telegram Спецоперация

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Специальная военная операция РФ на Украине

Москвичка Ольга Меньших, обвиняемая в распространении фейков об армии России во «ВКонтакте», получила за это 8 лет лишения свободы. Приговор Меньших, ставшей инструментом в руках украинского ЦИПСО, вынесли 3 октября. Известно, что фигурантка постила фейки о событиях в Буче и ракетном ударе в Виннице.

Распространять ложь ей не помешал и тот факт, что постановку ЦИПСО в Буче об убийствах мирных граждан разоблачили даже международные СМИ. Что касается второго поста — в действительности удар нанесли по зданию гарнизонного Дома офицеров, когда там проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений.

Меньших — не единственный распространитель фейков, получивший за соответствующее нарушение закона реальный срок. Возможно, она и ее «коллеги» полагают, что в силу своей непубличности могут остаться безнаказанными за вбросы, которые можно приравнять к информационно-психологическим операциям в социальных сетях. Минувшей весной Останкинский районный суд приговорил жителя Москвы Юрия Коховцева к пяти годам принудительных работ. Мужчина распространял фейки о российской армии в ходе уличного опроса летом 2022 года и попал на видео. Тогда он, как и Меньших, делал лживые заявления о Буче.

Ранее за публичное распространение фейков Мещанский суд столицы приговорил к 8,5 года лишения свободы Илью Яшина*. По этой же статье привлекли к ответственности Владимира Кара-Мурзу*. За фейки о ВС РФ 8,5 года также получила бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова. А в середине лета Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшей главы муниципального округа Красносельский Елены Котеночкиной. Она в 2022 году на заседании депутатов назвала Россию фашистским государством, после чего поспешила сбежать из страны. Суд дал Котеночкиной 7,5 года колонии общего режима. Срок отбытия будут исчислять с момента ее фактического задержания. Сейчас она живет в Вильнюсе, называет его лучшим городом на Земле и занимается тем, что продолжает «воевать за души и умы россиян внутри России», работая в «проекте, который борется с пропагандой».

* признан физлицом-иноагентом, освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и США.