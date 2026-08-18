Стало известно, до каких пор будет закрыт Ормузский пролив
Спикер Меджлиса Ирана Галибаф рассказал, когда откроют Ормузский пролив
Спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф рассказал, что Ормузский пролив не откроют до тех пор, пока США не выполнит условий американо-иранского меморандума. Об этом сообщило агентство Mehr.
Пролив будет закрыт, пока с Ирана не снимут блокаду, а также не разблокируют замороженные активы страны, отменят нефтяное эмбарго и не прекратят угрозы на всех фронтах.
Сегодня в Ормузском проливе атаковали судно: пострадал один член экипажа. Чем именно ударили, пока неизвестно.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что слова американского президента Дональда Трампа о желании сделать Ормузский пролив американской территорией похожи на шутку. Глава Белого дома отмечал, что намерен объявить пролив территорией США.