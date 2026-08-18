Стало известно, до каких пор будет закрыт Ормузский пролив

Спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф рассказал, что Ормузский пролив не откроют до тех пор, пока США не выполнит условий американо-иранского меморандума. Об этом сообщило агентство Mehr .

Пролив будет закрыт, пока с Ирана не снимут блокаду, а также не разблокируют замороженные активы страны, отменят нефтяное эмбарго и не прекратят угрозы на всех фронтах.

Сегодня в Ормузском проливе атаковали судно: пострадал один член экипажа. Чем именно ударили, пока неизвестно.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что слова американского президента Дональда Трампа о желании сделать Ормузский пролив американской территорией похожи на шутку. Глава Белого дома отмечал, что намерен объявить пролив территорией США.