В России оценили желание Трампа присоединить Ормузский пролив

Ульянов посчитал за шутку слова Трампа о присоединении Ормузского пролива

Заявления президента США Дональда Трампа о желании сделать Ормузский пролив американской территорией похожи на шутку. Об этом в социальной сети X заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив территорией США. Это была шутка?» — задался вопросом дипломат.

Трамп указывал, что планирует объявить Ормузский пролив американской территорией. Глава Белого дома подчеркнул, что у него получится изменить статус водной артерии после завершения военной операции против Ирана. Он также пообещал, что Иран довольно скоро «потерпит серьезное поражение».

Ранее Трамп также отмечал, что Иран и США якобы продолжают активный переговорный процесс, хотя руководство Исламской Республики заявляло об обратном.