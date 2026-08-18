В Ормузском проливе судно подверглось удару неизвестного снаряда

В Ормузском проливе атаковали судно, один член экипажа пострадал. Об этом сообщили на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Служащий по вопросам безопасности компании сообщил, что судно подверглось удару неизвестного снаряда во время прохода через Ормузский пролив», — заявили в управлении.

Оманская береговая охрана ведет работу с остальной частью экипажа. Сообщений об ущербе экологии не поступало.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о желании сделать Ормузский пролив американской территорией похожи на шутку.

Глава Белого дома отмечал, что намерен объявить пролив территорией США. По его словам, у него получится изменить статус водной артерии после окончания военной операции против Ирана.