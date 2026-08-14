Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения операции против Ирана объявит Ормузский пролив американской территорией. Об этом сообщил ТАСС .

Трамп выступил на мероприятии в полицейской академии в округе Нассо, расположенном рядом с Нью-Йорком.

«Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что ВС США сохраняют блокаду. Пока они не захотят, в Ормузском проливе не одно судно не проходит.

Ранее Трамп назвал конфликт США с Ираном «очень и очень хорошим». Он также вспомнил про Венесуэлу. По его словам, тот конфликт тоже хорошо завершился для Соединенных Штатов.