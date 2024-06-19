Путин: договор о стратегическом партнерстве России и КНДР стал прорывным

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и КНДР, стал по-настоящему прорывным документом. На это указал президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Че Ыном.

Соглашение, отметил глава государства, позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.

«Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень», — подчеркнул Путин.

В договоре, обратил внимание президент России, поставили масштабные задачи и обозначили ориентиры, которые направлены на углубление российско-корейских связей в долгосрочной перспективе.

«Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности», — пояснил Путин.

Подписанный Россией и КНДР документ в том числе предполагает, что страны поддержат друг друга в случае агрессии извне.