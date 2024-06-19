Путин прокатил Ким Чен Ына на автомобиле Aurus по Пхеньяну
Путин сел за руль Aurus и покатал Ким Чен Ына в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин сел за руль Aurus в Пхеньяне, вместе с ним прокатился председатель КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сначала помощник президента открыл заднюю дверь автомобиля. Но Путин решил сесть за руль. Лидер КНДР устроился на переднем пассажирском сиденье. Вместе они проехались по дорогам города.
После поездки Путин и Ким Чен Ын отправились на пешую прогулку.
Российский лидер прибыл в Пхеньян впервые с 2000 года. Он провел рабочую встречу с председателем КНДР. Во время беседы глава государства заметил, как сильно преобразилась столица Северной Кореи за эти годы.
В рамках рабочей встречи Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран. Российский лидер назвал новое соглашение прорывным, которое поможет поднять уровень взаимодействия двух государств.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что отношения России и КНДР не направлены против других стран. Он подчеркнул, что РФ налаживает взаимодействие с «соседями» ради своего развития, а не для того, чтобы навредить другим.