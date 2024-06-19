Путин прокатил Ким Чен Ына на автомобиле Aurus по Пхеньяну

Путин сел за руль Aurus и покатал Ким Чен Ына в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин сел за руль Aurus в Пхеньяне, вместе с ним прокатился председатель КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сначала помощник президента открыл заднюю дверь автомобиля. Но Путин решил сесть за руль. Лидер КНДР устроился на переднем пассажирском сиденье. Вместе они проехались по дорогам города.

После поездки Путин и Ким Чен Ын отправились на пешую прогулку.

Российский лидер прибыл в Пхеньян впервые с 2000 года. Он провел рабочую встречу с председателем КНДР. Во время беседы глава государства заметил, как сильно преобразилась столица Северной Кореи за эти годы.

В рамках рабочей встречи Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран. Российский лидер назвал новое соглашение прорывным, которое поможет поднять уровень взаимодействия двух государств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что отношения России и КНДР не направлены против других стран. Он подчеркнул, что РФ налаживает взаимодействие с «соседями» ради своего развития, а не для того, чтобы навредить другим.