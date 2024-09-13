Стали названивать послу. Слова Путина об Украине испугали экс-чиновников США

Бывшие американские чиновники отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что в случае прямого участия Запада в украинском конфликте Москве придется принять ответные меры. Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал в эфире телеканала «Россия 24» , что они ему звонили и спрашивали, что стоит за словами российского лидера.

Путин так прокомментировал возможное разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Антонов добавил, что его заявления очень внимательно зафиксировали в Соединенных Штатах.

«Мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями, я просто говорил о том, что „коллеги, не играйте с огнем“», — заявил дипломат.

Ранее Антонов заявил, что администрация США, обсуждающая использование ВСУ американских ракет, начала прокладывать путь к третьей мировой войне. Кроме того, российский дипломат сообщил, что Вашингтон заинтересован в продолжении украинского конфликта и радуются уничтожению славян, причем и в России, и на Украине.