Вооруженные силы Украины не остановят бомбежки мирного населения, потому что США заинтересованы в продолжении конфликта и рады гибели славян. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов. Его заявление опубликовала пресс-служба диппредставительства.

По его мнению, американские власти преследуют в украинском конфликте собственную цель — сохранить доминирование в системе международных отношений. Антонов сказал, что для этого они передают оружие и боеприпасы стоимостью в миллиарды долларов, распространяют провокационные лозунги о якобы существующих планах России захватить полмира.

«Политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления», — сказал он.

Дипломат заявил, что западные страны нацелили Украину на усиление атак на Россию. Антонов предупредил, что договориться с террористами не получится — только уничтожить.

Страны Запада рассматривают снятие запрета для Украины на удары по России, заявил сенатор Алексей Пушков. Он предположил, что власти примут решение в ближайшее время.