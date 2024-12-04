Стали известны сроки голосования по импичменту президента Южной Кореи

Оппозиционеры внесли в Национальное собрание Республики Корея законопроект об импичменте президента Юн Сок Еля. Голосование пройдет в ближайшие дни, сообщило агентство
Reuters.
Законодатели предложили объявить президенту импичмент
за его внезапное решение ввести в стране военное положение.
На пленарном заседании парламента члены шести оппозиционных партий внесли законопроект об отставке Юн Сок Еля. По закону депутаты должны рассмотреть его в течение 24-72 часов, то есть не позднее 7 декабря.
Если хотя бы 200 из 300 членов Нацсобрания одобрят импичмент, законопроект передадут в Конституционный суд Южной Кореи. Треть мандатов парламента принадлежат президентской партии «Гражданская сила».
Юн Сок Ель из-за «антигосударственных действий» оппозиции 3 декабря ввел
военное положение, но в этот же день приостановил его по требованию Нацсобрания. Он призвал депутатов прекратить провокации.
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