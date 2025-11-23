Стали известны планы США о переговорах с Россией

NYT: США проведут переговоры с РФ после встречи с европейскими союзниками

США планируют провести переговоры с Россией после встречи с европейскими союзниками в Женеве. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Началась подготовка к отдельным переговорам между США и Россией», — сообщил неназванный сотрудник американской администрации.

В Женеве 23 ноября пройдет встреча с участием представителей США, Франции, Германии, Великобритании и Украины. Туда уже прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, а с субботы на месте находится министр армии США Дэниел Дрисколл.

Представители Евросоюза назвали мирный план США отправной точкой в переговорах, но отправили в Вашингтон собственную доработанную версию документа. Она включает отказ от сокращения численности ВСУ.

Также стало известно, что Украина настояла на включении специального пункта, гарантирующего амнистию главе киевского режима Владимиру Зеленскому после завершения конфликта.