Мирный план от ЕС исключил наложение ограничений на ВСУ
Европейский вариант мирного урегулирования украинского кризиса исключил наложение каких-либо ограничений на украинские вооруженные силы. Об этом сообщила The Washington Post.
По информации газеты, лидеры ЕС обратили особое внимание на один из 28 пунктов представленного Соединенными Штатами плана, который ограничивает предельную численность ВСУ до 600 тысяч человек. В ответном проекте таких ограничений нет.
Помимо этого, в европейском плане указали, что Украина вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС, а также получит возможность беспрепятственного прохода по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Ранее стало известно, что лидеры ЕС проведут экстренный саммит по мирному предложению США в понедельник, 24 ноября.