Мирный план от ЕС исключил наложение ограничений на ВСУ

Европейский вариант мирного урегулирования украинского кризиса исключил наложение каких-либо ограничений на украинские вооруженные силы. Об этом сообщила The Washington Post .

По информации газеты, лидеры ЕС обратили особое внимание на один из 28 пунктов представленного Соединенными Штатами плана, который ограничивает предельную численность ВСУ до 600 тысяч человек. В ответном проекте таких ограничений нет.

Помимо этого, в европейском плане указали, что Украина вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС, а также получит возможность беспрепятственного прохода по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС проведут экстренный саммит по мирному предложению США в понедельник, 24 ноября.