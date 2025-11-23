ЕС подготовил встречное предложение к плану США по Украине

Европейские союзники Украины разработали собственный вариант мирного плана в ответ на представленный США документ и уже отправили его в Вашингтон. Об этом сообщил журнал Spiegel .

По информации источника, план урегулирования Белого дома в нынешнем виде отклонили ведущие государства Европы, а также Канада и Япония.

«Главы государств и правительств провели консультации на полях саммита G20. Они подготовили собственный документ, переработав версию Дональда Трампа из 28 пунктов», — заявил источник.

Администрация США объявляла о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, отказавшись обсуждать его детали со ссылкой на продолжение работы. В Кремле подчеркивали, что Россия в этом вопросе остается на платформе обсуждений на Аляске.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит в Анголе по мирному плану США 24 ноября.