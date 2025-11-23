Украина попросила амнистию для Зеленского и его приспешников

WP: Украина попросила США внести в мирный план амнистию для Зеленского

Украина настояла на включении в мирный план США специального пункта об амнистии для президента Владимира Зеленского после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Положение об амнистии коснется также членов правительства Украины. Оно должно гарантировать отсутствие коррупционных расследований после скандала в энергетической отрасли.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог отмечал, что в мирном плане есть пункт о проведении выборов на Украине в течение 100 дней после подписания соглашения.

Также стало известно, что европейский вариант мирного урегулирования украинского конфликта исключает наложение любых ограничений на ВСУ, включая численность и объем вооружений.

Также в ЕС настаивают на возвращении Украине контроля над Каховской и Запорожской АЭС, Кинбурнской косой и проходом по Днепру.