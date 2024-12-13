Стали известны детали побега Башара Асада из Сирии
Reuters: перед побегом Асад собрал офицеров и заверил, что Россия поможет
Бывший президент Сирии Башар Асад не раскрывал свои планы покинуть страну. По слухам, перед отъездом он заверил офицеров, что Россия окажет ему поддержку. Об этом источники сообщили агентству Reuters.
«За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — рассказали собеседники.
Авторы публикации также обратили внимание на то, что Асад так долго держал в секрете свои намерения покинуть страну, что не сообщил о них даже своему младшему брату, который командует элитным подразделением — 4-й бронетанковой дивизией.
На Западе предполагали, что Россия помогла Асаду сбежать из Сирии. Когда политик вылетел из Дамаска, у воздушного судна отключили транспондеры, чтобы его не отследили и не атаковали. В Москву он прибыл вместе с семьей, президент Владимир Путин предоставил им политическое убежище.
При этом, как утверждало агентство Reuters, сирийская армия начала отступать и сдавать города наступающим повстанцам еще до того, как был свергнут Асад. Причиной этого стали деморализация военных и нехватка солдат, вызванные коррупцией в руководстве страны.