Причиной краха правительственной армии Сирии назвали деморализацию и коррупцию

Сирийская армия еще до свержения президента Башара Асада бежала и сдала города наступающим повстанцам. Причиной стали деморализация военных и нехватка солдат из-за коррупции в руководстве страны, сообщило агентство Reuters .

Несколько служивших в правительственной армии сирийцев рассказали изданию, что военным мало платили. Находившийся на форпосте в районе города Идлиб военнослужащий пожаловался агентству, что шестерых его сослуживцев подкупило командование. В результате на посту вместо девяти находились только трое человек, один из которых страдал психическими отклонениями.

Сириец добавил, что перед наступлением вооруженной оппозиции перевел телефон в режим полета, переоделся в гражданскую одежду, бросил оружие и бежал. По его словам, так поступили многие военные. Информацию об истощении и низком моральном духе солдат Reuters подтвердили еще десять источников, в том числе три старших сирийских офицера и два командира иракских ополченцев.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выступили за проведение международной встрече по Сирии. На мероприятии планируют запустить инклюзивный диалог с участием всех политических сил страны.