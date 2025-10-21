Стала известна возможная дата встречи Лаврова и Рубио в Будапеште

FT: встреча Лаврова и Рубио в Будапеште может состояться 30 октября

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио в Будапеште может состояться 30 октября. Об этом сообщила газета Financial Times .

Журналисты напомнили, что в столице Венгрии, предположительно, пройдет саммит президентов России и США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «изложит планы» перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации источника, не исключена встреча лидеров стран ЕС с главой Белого дома до переговоров с российским лидером.

Днем ранее Лавров и Рубио провели телефонный разговор и обсудили подготовку саммита с участием глав государств. Позже источник CNN заявил, что ожидаемую на этой неделе встречу в итоге перенесли. Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг этот слух и заявил, что невозможно перенести то, о чем не было договоренности.

Американские СМИ также заявили о риске срыва подготовки саммита Путин — Трамп из-за разногласий по украинскому урегулированию.