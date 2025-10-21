Рябков опроверг слухи о переносе встречи Лаврова и Рубио

Рябков заявил об отсутствии договоренности о встрече Лаврова и Рубио

Слухи о якобы переносе встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио не имеют под собой основы, договоренности не было изначально. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости» .

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. Эта встреча требует подготовки», — сказал он.

Рябков отметил, что у российской стороны не было понимания по месту и срокам такого контакта.

«Как идея, встреча существует. Разумеется, это имеет существенное значение. Но именно потому, что значимость по мероприятию высока, оно требует подготовки. И этим мы занимаемся, вчера этому посвятили телефонный разговор министра с госсекретарем», — добавил замглавы МИД.

Ранее телеканал CNN заявил, что встречу Рубио и Лаврова перенесли якобы из-за разных ожиданий от процесса завершения конфликта на Украине.