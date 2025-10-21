Журналисты заявили об угрозе отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

Запланированный второй саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа откладывается. Поводом стал якобы перенос предварительной встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщил телеканал CNN .

Тележурналисты связали задержку с продолжающимися разногласиями по поводу прекращения конфликта на Украине.

Во вторник, 21 октября, стало известно, что встреча Лаврова и Рубио не состоится на текущей неделе, как планировали ранее. Представитель Белого дома не уточнил причины переноса.

До этого СМИ написали, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября, для обсуждения деталей саммита в Будапеште с участием Владимира Путина и Дональда Трампа.