Журналисты заявили об угрозе отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
CNN сообщило о срыве подготовки к саммиту Путин — Трамп
Запланированный второй саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа откладывается. Поводом стал якобы перенос предварительной встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщил телеканал CNN.
Тележурналисты связали задержку с продолжающимися разногласиями по поводу прекращения конфликта на Украине.
Во вторник, 21 октября, стало известно, что встреча Лаврова и Рубио не состоится на текущей неделе, как планировали ранее. Представитель Белого дома не уточнил причины переноса.
До этого СМИ написали, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября, для обсуждения деталей саммита в Будапеште с участием Владимира Путина и Дональда Трампа.