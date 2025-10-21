Встречу Лаврова и Рубио отложили

CNN: ожидаемую на этой неделе встречу Лаврова и Рубио пока отложили

Встреча глава МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио не состоится на текущей неделе, ее отложили. Об этом сообщил телеканал CNN .

Представитель Белого дома отметил, что встреча действительно могла пройти, но причины переноса мероприятия не назвал.

«Хотя один из источников заявил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания насчет возможного завершения конфликта на Украине», — отметил телеканал.

В СМИ появлялась информация, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября, для обсуждения деталей саммита в Будапеште с участием Владимира Путина и Дональда Трампа. Конкретное место встречи не называлось.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подготовку переговоров в Венгрии ведут поэтапно, главы дипломатических ведомств обеих стран решают большое количество вопросов.