Встречу Лаврова и Рубио отложили

CNN: ожидаемую на этой неделе встречу Лаврова и Рубио пока отложили
Встреча глава МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио не состоится на текущей неделе, ее отложили. Об этом сообщил телеканал CNN.
Представитель Белого дома отметил, что встреча действительно могла пройти, но причины переноса мероприятия не назвал.
«Хотя один из источников заявил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания насчет возможного завершения конфликта на Украине», — отметил телеканал.
В СМИ появлялась информация, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября, для обсуждения деталей саммита в Будапеште с участием Владимира Путина и Дональда Трампа. Конкретное место встречи не называлось.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подготовку переговоров в Венгрии ведут поэтапно, главы дипломатических ведомств обеих стран решают большое количество вопросов.