Стала известна последняя просьба пилота упавшего под Вильнюсом самолета

Перед крушением в Литве экипаж самолета DHL запрашивал у диспетчеров разрешение для захода на посадку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В районе аэропорта Вильнюса произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета немецкой компании DHL, следовавшего из Лейпцига.

«Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?» — говорил летчик.

По данным полиции, в результате крушения погиб один из пилотов — гражданин Испании. Еще трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании — находятся в больницах. Полиция и генеральная прокуратура Литвы приступили к досудебному расследованию происшествия.

Крушение борта успели заснять на видео. По одной из версий, причиной катастрофы стало плохое самочувствие пилота, из-за которого он не смог вовремя сбавить скорость. Изначально сообщалось, что самолет упал на двухэтажный жилой дом в пригороде столицы, однако позже мэр города опроверг эту информацию.