После падения самолета на жилой дом под Вильнюсом вспыхнул пожар

LRT: на месте падения самолета на дом под Вильнюсом начался пожар, есть погибший

На подлете к Вильнюсскому международному аэропорту потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, воздушное судно упало на жилой дом.

«Самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», — сказал он.

Одного из пилотов удалось спасти. О судьбе остальных членов экипажа пока ничего не известно. На месте работают пожарные. Также пока неясно, были ли в доме люди. По данным FlightAware, грузовой самолет DHL, который, вероятно, потерпел крушение в Литве, следовал из Лейпцига.

Ранее военный истребитель разбился в Бразилии. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения начался пожар.