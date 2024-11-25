Момент падения грузового Boeing-737 под Вильнюсом попал на видео
Крушение грузового самолета Boeing-737 DHL под Вильнюсом успела снять камера видеорегистратора одного из местных жителей. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, жертвой ЧП с самолетом стал один человек. Еще трое — второй пилот и двое сотрудников DHL — получили травмы.
Изначально местные СМИ сообщали о том, что самолет рухнул на двухэтажный жилой дом в пригороде Вильнюса, после чего вспыхнул сильный пожар.
Однако мэр города позже заявил, что Boeing-737 «по счастливой случайности» не задел жилой дом. Всех его жителей эвакуировали.
Обстоятельства и причины крушения воздушного судна устанавливаются.
Суд признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 25 ноября
Момент падения грузового Boeing-737 под Вильнюсом попал на видео
Загоревшийся Superjet смогли посадить в 150 метрах от пожарной части в Анталье
Экс-лидер Абхазии захотел снова стать президентом
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где натовцы обучали ВСУ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте