Момент падения грузового Boeing-737 под Вильнюсом попал на видео

Крушение грузового самолета Boeing-737 DHL под Вильнюсом успела снять камера видеорегистратора одного из местных жителей. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, жертвой ЧП с самолетом стал один человек . Еще трое — второй пилот и двое сотрудников DHL — получили травмы.

Изначально местные СМИ сообщали о том, что самолет рухнул на двухэтажный жилой дом в пригороде Вильнюса, после чего вспыхнул сильный пожар.

Однако мэр города позже заявил, что Boeing-737 «по счастливой случайности» не задел жилой дом. Всех его жителей эвакуировали.

Обстоятельства и причины крушения воздушного судна устанавливаются.