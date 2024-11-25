Пилот рухнувшего под Вильнюсом самолета не сбросил скорость перед посадкой

Shot: пилот упавшего в Литве Boeing-737 DHL не сбросил скорость в ходе посадки

Пилот рухнувшего в Вильнюсе Boeing-737 DHL не сбросил скорость во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации журналистов, самолет опустился ниже заданной траектории полета (глиссады) и летел со скоростью 277 километров в час на слишком маленькой высоте — примерно 200 метров. Посадить или поднять судно при таких условиях уже нельзя.

Одна из версий случившегося — плохое самочувствие пилота, из-за которого он не смог вовремя сбавить скорость.

О происшествии с Boeing-737 DHL стало известно сегодня утром. Сначала местные журналисты сообщили, что борт упал на двухэтажный жилой дом в пригороде столицы, но потом мэр города опроверг эти данные. По его словам, самолет «по счастливой случайности» не задел здание, однако его жителей все равно эвакуировали.

Крушение борта успели заснять на видео. По неуточненным данным, жертвой стал один из пилотов.