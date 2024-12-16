США ждет второй этап выборов. Смогут ли выборщики лишить Трампа победы

В США пройдет второй этап президентских выборов. По местному законодательству коллегия выборщиков может избрать другого кандидата, нежели рядовые американцы, и тогда республиканец Дональд Трамп лишится победы. Ведущая 360.ru Регина Орехова в программе «Разбор полетов» выяснила, как устроена американская избирательная система.

«Трамп смог перевернуть эту ситуацию в моменте благодаря своему медийному ресурсу. И он хочет переформатировать избирательную систему таким образом, чтобы как раз медийный ресурс позволял больше оказывать влияние на результаты выборов», — отметил он.

Технически Трамп все еще является кандидатом в президенты США , потому что имя нового главы государства объявят лишь 17 декабря, после голосования коллегии выборщиков. Политолог Дмитрий Еловский заявил 360.ru, что американская избирательная система находится под сильным влиянием элит, которые определяют голоса выборщиков.

Дискуссия вокруг изменения избирательной системы обострилась несколько кампаний назад. Теоретически выборщики могут не учесть мнение избирателей в нескольких штатах и отдать голос за любого кандидата. Однако с начала XX века они поступили так лишь восемь раз. Один из них — в 2016 году, когда набравший меньшинство голосов избирателей Трамп стал президентом.

Главред «Новое.Медиа» Лара Ржондовская в разговоре с 360.ru назвала избирательную систему США архаичной. Она возникла еще в те времена, когда выборщики верхом на лошадях мчались в сторону Вашингтона, чтобы передать решение своих штатов.

«Вообще, конечно, демократия в США это такая давнишняя притча во языцех, включая известное выражение „Демократия — власть демократов“», — сказала она.

Первый этап выборов президента США прошел 5 ноября. Трамп одержал победу, набрав 277 голосов выборщиков.