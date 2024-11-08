О джерримендеринге и других реальных игроках предвыборной гонки в США

Американцы потеряли минимум 15 миллионов голосов, за счет которых Джо Байден выиграл когда-то выборы. В 2020 году администрация отвергла версию о приписке, а ее сторонников арестовали. После нынешней победы Дональда Трампа разговоры о подделке результатов прошлых выборов снова стали слышны — хотят разобраться. Почему наказать за победу Байдена вряд ли у кого-нибудь получится? Все дело в том, что невообразимые у нас злоупотребления и подлоги — часть состязательной гонки в Штатах. Проще говоря, система устроена так, что вбрасывать и накручивать там можно легально.

Вижу, что некоторые вздыхают, читая об американских выборах. Вот это, мол, интрига! Ничего заранее не известно, настоящая демократия, честная конкуренция. Однако смею уверить: когда наши люди в России с завистью говорят о состязательности американских выборов, они себе даже примерно не представляют, насколько те на самом деле состязательны, на какие хитрости, подлоги, авантюры идут обе партии для победы. Отличие от нашей системы, тоже не кажущейся мне совершенной, в том, что в Америке многие злоупотребления и прямые рычаги влияния на результаты выборов легитимизированы.

Когда-то я тоже считала, что в США образцовая избирательная система и настоящая конкуренция, итоги которой кандидаты послушно признают. Потом я побывала в Штатах и узнала, что множество американцев, включая профессуру, вообще не считают, что живут в демократическом государстве, а свою избирательную систему называют дикой и коррумпированной. Причем думать так могут сторонники как республиканцев, так и демократов.

Что такое джерримендеринг: кроим и пришиваем Одно из самых непонятных для нас явлений в американских выборах — передел избирательных округов. Метод в США известен давно, слово для него — джерримендеринг — появилось в 1812 году, когда губернатор штата Массачусетс Герри добился для своей партии 29 мест в сенате из 40, хотя большинство избирателей голосовали за конкурентов. Просто в США мажоритарная система относительного большинства. Применительно к их президентским выборам это значит, что все достается тому, кто получил больше голосов в конкретном штате. Для простоты объяснения напомним: в Соединенных Штатах Америки — двухступенчатые выборы. То есть сначала жители изъявляют свои предпочтения, потом от их имени голосуют выборщики, каждому штату положено число выборщиков сообразно численности населения и… вклада штата в экономику страны. С выборщиками там отдельная проблема, каждая правящая партия норовит дать больше выборщиков штату, где выше ее поддержка, путем мухлежа с переписью населения: каждые 10 лет во всех штатах считают избирателей, чтобы перераспределить число выборщиков, так что большое значение имеет взятие сената под контроль в срок, когда будет перепись. Трюк не в этом.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Люди выбирают, грубо говоря, партию. В Америке не две партии — их больше, но система делает существование других партий бессмысленным. При таком выборном законодательстве могут состязаться только две партии. Суть заключается в том, что, к примеру, штат Калифорния представляет на выборы 54 выборщика, это 54 голоса, которые могут быть поданы от штата за кандидата на второй ступени выборов. И если все идет по плану, без подкупа выборщиков (что большая редкость и скандал на всю страну), то все 54 голоса должны достаться одному кандидату. Таковы правила: победитель получает все. Почти 58% жителей Калифорнии проголосовали за Харрис, 40% — за Трампа. При нашей системе 22 голоса выборщиков из 54 получил бы Трамп. В США все голоса штата отдали Харрис.

Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos / Global Look Press

Но нюанс в том, что так же считают голоса и в округах. Например, округ на 58% проголосовал за Харрис — его считают выигранным Харрис. Сколько в Калифорнии округов — не знаю, но, скажем, 1000. И всю тысячу считают проголосовавшей за Харрис, потому что в 58% округов она победила. При этом проголосовать за нее в реальности могло всего 45% избирателей. Как так? Для этого надо, чтобы был выигран даже не 501 один округ, а, допустим, 400. Четыреста округов из тысячи выигрывает кандидат А, 399 — кандидат Б, еще 201 — другие кандидаты, которые, вообще-то, в США есть, но при такой системе не имеют шансов на победу.

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency / Global Look Press

Главное — контроль над теми, кто контролирует А чтобы выиграть округ, его нужно… правильно нарезать! И тут простор. Включаются те самые местные власти, местная сила: шериф, судья, прокурор, способные закрыть глаза на манипуляции территориальных избиркомов и локальных администраций. «В связи с демографической ситуацией для удобства избирателей объявляется пересмотр действующих границ избирательных округов». До того на земле, то есть по городам и весям, работают разные социологи, демографы, они изучают настроения избирателей. И если власти-демократы выясняют, что в границах существующего округа скопилось опасно много сторонников республиканцев, они просто отрезают часть округа и приписывают его к другому, более демократическому, чтобы республиканцы своими голосами не смогли оттянуть у демократов большинство.

Фото: Apolline Guillerot-Malick/Keystone Press Agency / Global Look Press

Допустим, улицы Baker St и George St образуют округ 404. Там сразу 80% жителей неосторожно высказались в поддержку Трампа. Тогда местные власти, «в интересах удобства избирателей», берутся отрезать трампистов, живущих, скажем, в конце улиц, и пришивают их к округу 948, где 90% жителей — демократы в 10-м поколении и никогда не изменят своей партии, а потому трамписты не помешают демократам этот округ взять. При этом новый округ может находиться на другой стороне города, а порой — и в другой части штата.

Все происходит именно так! Запомните: американские выборы делает не правящая партия США, а правящая партия в штате, прокурор и шериф конкретного города, потому что именно они контролируют нарезку избирательных округов. Прокурор утверждается сенатом, как и федеральный судья штата. Шериф и окружные судьи избираются гражданами, но обычно на выборах также в ход идут партийные ресурсы, а потому, как правило, побеждают кандидаты, которых поддерживают сенатор и конгрессмен от штата, в данный момент заседающие в парламенте.

Население привыкло, а в политической культуре США — скрывать свои предпочтения, чтобы не выдать заранее расклад и не спровоцировать новую нарезку округов. Но на молчунов тоже есть управа: система анализирует их электоральное поведение на выборах судей, шерифов, на местных выборах разного уровня и прогнозирует, как они могут голосовать на федеральных выборах.

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / Global Look Press

Прокатись на нашей карусели Примечательно, что к первой победе Трампа республиканцы основательно готовились еще в правление Обамы, потихоньку захватывая низовую власть в округах, которые голосовали за него. Демократы, тогда имевшие федеральную власть, но не контролировавшие полностью парламент и не сумевшие обеспечить юридический контроль в большинстве округов, «проиграли» перепись 2010 года: население посчитали так, что республиканцы прирастили своим консервативным штатам восемь голосов выборщиков. В 2020-м перепись проходила под значительным контролем Демпартии. Подсчет избирателей там сложный, института прописки нет, идут соревнования штатов за число резидентов. Но проигравшие гонку переписи демократы предпринимали другие хитрости. Так, при первом сроке Обамы в нескольких штатах разрешили голосовать по удостоверению личности без фото и даже вообще без документов, отчего демократы получили голоса нелегалов, которым обещали легализацию. Во второй его срок в нескольких обамовских штатах к власти пришли республиканцы: они запретили у себя голосование по почте, голосование дистанционно. Обаму ведь оба срока обвиняли в том, что за него подано аномально много удаленных голосов.

Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Карусели — еще одно слово, которое применительно к выборам известно давно, а популярным во всем мире стало на втором избрании Барака Обамы. Про карусели мы и у себя слышали. Помню 2011–2012 годы, каких-то людей ловили поодиночке при попытке проголосовать на нескольких участках. Тогда это нам казалось верхом возмутительности. По стране шли митинги, я искренне разделяла это возмущение. Осенью 2012-го я съездила в Штаты и там от самих американцев узнала, что у них вообще нет единой базы избирателей страны. Таким образом, один штат не видит, кто голосовал в другом. Благодаря чему избиратели могут голосовать сразу в нескольких штатах, причем в том числе по почте.

Еще я там услышала о том, как на каруселях катают сразу тысячи избирателей. На границах штатах их возят туда-сюда. Другой трюк: пригнать в железно демократическую ту же Калифорнию автобусы и предложить избирателям за деньги поехать проголосовать в колебавшуюся Неваду. Также массово о сотнях электоральных автобусов сообщали жители Аризоны, Нью-Гемпшира, Огайо.

Причем никто не платит пассажирам таких автобусов за перемену волеизъявления, так что подкупом это не считается. Более того, продемократически настроенные избиратели охотно принимают подарок от своей партии и едут отдать свой голос в колеблющийся штат, чтобы таким образом отнять там большинство у республиканцев. Говорю же, нам и не снилось.

Фото: THENGGE via www.imago-images.de/www.imago-images.de / Global Look Press

Отмывочные Есть еще момент, который мы с нашей политической культурой, традиционно считающейся почему-то низкой, не поймем, — это предвыборные прачечные. Кандидаты там — что в президенты, что в парламент — могут вести предвыборную борьбу только на благотворительные средства: сколько им пожертвовали, столько у них и есть. Но и тут нюанс: в США предусмотрено несколько форм НКО, которые уполномочены принимать пожертвования от крупных компаний и юрлиц. А сами пожертвования освобождаются от налога. Таким образом создается лазейка для отмыва денег. К примеру, какая-нибудь фирма заявляет о пожертвовании в интересах кандидата 50 миллионов долларов, и эта сумма не облагается налогом. Фирма экономит огромные деньги. При этом в фонд комитета, поддерживающего того или иного кандидата, «жертвователь» может внести только 10 долларов, а остальное… Ну, там как пойдет. Например, известная певица может оформить взнос от юрлица компании — организатора концертов, получить налоговый вычет, а в качестве «спасибо» агитировать за кандидата из каждого утюга.

Фото: Певица Бейонсе на митинге за Камалу Харрис. Trish Badger/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ограничений на взносы от юрлиц фактически нет. Ограничения на взносы от физических лиц есть, это несколько тысяч долларов. Таким образом, народный кандидат никогда не сможет победить кандидата от промышленной верхушки или так называемого глубинного государства — deep state. Потому что, даже если какой-нибудь блогер-дальнобойщик, которого поддерживает сотня миллионов американцев, выдвинется и вдруг сможет сломать двухпартийную систему, набрав в каждом округе большинство голосов, он просто не проберется к финалу гонки: ему не хватит денег. Он будет вести кампанию на частные пожертвования бабушек, а нужному кандидату нажертвуют индустриальные гиганты, причем так, что он забьет собой все эфиры и билборды.

Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency / Global Look Press

В США существует многоступенчатая система защиты от случайного кандидата. Главная преграда — принцип «победитель получает все». Вторая — сбор пожертвований и возможность принимать взносы в сотню миллионов долларов. И третья система — сама двухпартийность. Между прочим, в США она не закреплена законодательно, просто принцип мажоритарности по относительному большинству привел к двухпартийности: больше никто не прорывается, это исключено. Во власть попадают две партии, которые изначально получили большинство и с тех пор его себе обеспечивают.

Следует сказать, что в США двухпартийная система регулярно подвергается актам саморефлексии. Американские же политологи, политтехнологи говорят, что двухпартийная система оптимальна для неразвитых обществ, при многопартийности неграмотный избиратель с плохой памятью и отсутствием политической культуры просто не будет запоминать, какие политики что натворили, и снова случайно изберет негодяев.

Если в парламенте 10 партий, обыватель не в состоянии запомнить, какая из них какой закон приняла. Следовательно, на следующих выборах он не сможет отомстить обидчикам и выбрать других — он будет ориентироваться исключительно на текущие обещания. То ли дело, когда партии две: примитивному гражданину легче сориентироваться. Примечательно, что известный историк Ричард Пайпс, советолог и русофоб, во многих своих работал писал, что России нужно принять такую систему, у нас, на взгляд Пайпса, тоже очень сложная система (хотя половина депутатов в Госдуму избирается у нас по тому же принципу относительной мажоритарности), избирателя легко дурить, когда много партий… Получается, сами американцы считают себя не очень умными, раз держатся за двухпартийную систему?

Фото: Li Rui/XinHua

Что сейчас будет? Американцы еще четыре года назад подсчитали: с учетом колебания численности населения в XXI веке среднее число избирателей демократов в Штатах находится в районе 65 миллионов человек. Когда Обама на первых выборах получил 69,5 миллиона, там открыто писали о том, что рост дали заочное голосование и голосование без удостоверения личности. Джо Байдена избирали в пандемию, он получил 80 миллионов голосов, к аномальным многие американские аналитики отнесли 15 миллионов голосов. Сегодня голоса Харрис отдали снова 69 миллионов американцев (ну или кто там еще голосовал под их видом). Считается, что в 2024 году сторонники демократов были максимально мотивированы и мобилизованы, потому что Трамп их чрезвычайно пугает. То есть считается, что на этот раз на выборы пришли все активные сторонники Демпартии, даже те, кто пропустил выборы 2016 года. В итоге число аномальных голосов, поданных в 2020 году за Байдена, ряд самих американских аналитиков оценивают потенциально в 11-15 миллионов.

Фото: Джо Байден. Lev Radin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Прямо сейчас американская пресса взахлеб все это обсуждает, а при Байдене версии о фальсификациях называли… теорией заговора! Из народных протестов трампистов попытались сделать вооруженный бунт, множество людей были осуждены за демонстрацию с требованием пересчитать голоса. Достаточно мирный проход протестующих в Капитолий во время подсчета голосов выборщиков в 2021 году объявили захватом. На данный момент осудили на разные сроки почти 500 человек, большинство приговорили к многолетним срокам заключения, вплоть до 22 лет тюрьмы. Дело против самого Трампа о срыве выборов все еще слушается, однако уже говорят, что его, скорее всего, прекратят.

Не исключено, что откроют теперь дело против Байдена — о фальсификации выборов. Впрочем, Трамп боится прослыть мстителем и разжигателем гражданской войны, поэтому может простить сопернику и свое преследование, и организацию импичмента, и посадки сторонников, и возможную кражу второго президентского срока.

Нам, конечно, очень интересно за всем этим наблюдать. Настоящая состязательность. Но не стоит забывать, что строится она там преимущественно на том, кто кого ловчее обсчитает, купит, надурит.