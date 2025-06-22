США атаковали Иран уникальными бомбардировщиками В-2 Spirit

В атаках по Ирану армия США задействовала бомбардировщики В-2 Spirit, оснащенные мощными бомбами для поражения подземных хранилищ. Об этом заявил источник агентства Reuters .

«Американские бомбардировщики B-2 участвовали в ударах по ядерным объектам Ирана», — сказал анонимный американский чиновник.

Именно такие воздушные суда вылетели накануне с авиабазы Уайтмен в штате Миссури в сторону стратегической военной базы Диего-Гарсии в Индийском океане. Их сопровождали не меньше восьми дозаправщиков Boeing KC-135 Stratotanker.

Издание UK Defence Journal сообщило, что B-2 Spirit предназначен для дальних ударных миссий, способен доставлять ядерное оружие и считается единственным американским самолетом, способным благодаря мощным бомбам поражать хорошо защищенные подземные сооружения.

Президент США Дональд Трамп объявил об ударе США по трем ядерным объектам: Фордо, Натанз и Исфахан. Он призвал Иран согласиться на прекращение войны с Израилем.