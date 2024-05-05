Нетаньяху заявил о готовности к временному перемирию с ХАМАС | 360°

Мир 05 мая 2024, 15:01 Нетаньяху заявил о готовности к временному перемирию с ХАМАС Нетаньяху: Израиль готов к временному перемирию с ХАМАС в обмен на заложников Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Израиль может заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС при условии освобождения заложников, но от достижения целей войны не откажется. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

«Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. <…> Но Израиль не согласится на требования ХАМАС <…> и будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели войны будут достигнуты», — процитировало Нетаньяху РИА «Новости».

Реклама

Он добавил, что в последние недели идет круглосуточная работа над заключением соглашения, которое поможет вернуть заложников. По данным премьера Израиля, СМИ, возложившие на его страну вину в препятствовании заключению сделки в этой сфере, сами мешают переговорному процессу. По мнению Биньямина Нетаньяху, дело лишь в том, что требования ХАМАС неприемлемы и подразумевают капитуляцию израильской армии. Палестинское движение добивается вывода ЦАХАЛ из сектора Газа, и это будет «огромная победа ХАМАС» — его представители смогут снова взять Газу под контроль, восстановят военную инфраструктуру и станут угрожать израильтянам. Страна не может допустить этого, подытожил премьер.

Ранее стало известно, что делегация ХАМАС отправится в Каир для продолжения диалога по прекращению огня в Газе.