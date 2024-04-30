Мир 30 апреля 2024, 18:12 ЦАХАЛ войдет в Рафах и ликвидирует остатки ХАМАС — Нетаньяху Нетаньяху: армия Израиля войдет в Рафах для ликвидации батальонов ХАМАС Pxhere

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Израиль проведет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Это подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщило РИА «Новости».

«Мы эвакуируем гражданское население, чтобы сосредоточиться на террористах, как мы делали до сих пор. Мы войдем в Рафах, потому что у нас нет другого выбора. Мы уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС», — подчеркнул Нетаньяху.

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Он добавил, что Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение похищенных.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны». За время конфликта погибли и пострадали сотни людей.

Ранее Израиль сделал «щедрое предложение» ХАМАС о прекращении огня. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.