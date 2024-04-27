Жертвами израильского обстрела стали 15 жителей Газы | 360°

Мир 27 апреля 2024, 08:02 Жертвами израильского обстрела стали 15 жителей Газы Al Jazeera: 15 человек погибли при ударе Израиля по Газе

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Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по южной и центральной части сектора Газа. В результате бомбардировок погибли 15 палестинцев, передал телеканал Al Jazeera.

Катарские журналисты уточнили, что израильские военные наносили удары по лагерям беженцев Нусейрат, Хан-Юниса и Рафаха. В числе жертв оказались женщины и дети.

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Информацию о бомбардировках также подтвердил портал Walla. По его данным, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) била с воздуха по целям в городах Хан-Юнис, Рафах, по лагерю Нусейрат.

Помимо Газы ВВС Израиля также атакуют объекты движения «Хезболла» в Ливане и наносят удары по иранским целям, в том числе в Сирии. Все это обостряет палестино-израильский конфликт и втягивает в него новых участников.