США свернули группировку войск в Литве

США в рамках ротации начали вывод солдат и техники из Литвы. Сколько американских военнослужащих вернется, неизвестно, сообщила литовская телерадиокомпания LRT .

Более тысячи офицеров с техникой покинули Литву после начала ротации. Ожидается, что их заменят на других солдат, хотя сроки и численность следующего развертывания еще не подтверждены.

«Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать точное количество», — заявил главный советник президента по национальной безопасности Дейвидас Матулионис.

С 2019 года Пентагон отправлял в Литву по батальону своих солдат. Военное присутствие расширилось после февраля 2022 года до постоянной ротационной дислокации численностью около 1000 и более военнослужащих.

Ранее США решили вывести пять тысяч военнослужащих из Германии. Президент США Дональд Трамп допустил их переброску в Польшу.