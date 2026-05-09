Трамп допустил переброску военных США из Германии в Польшу

Выведенные из Германии американские военные могут отправиться в Польшу. Как сообщила радиостанция Rmf 24 , такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что уже получил подобные предложения польских властей, поэтому исключать такого варианта не станет.

«Польша бы этого хотела. У меня прекрасные отношения с президентом [Каролем Навроцким]. <…> Он большой боец и отличный парень, он мне очень нравится, так что это возможно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о переброске американских войск из Германии в Польшу.

О планах Пентагона вывести из Германии до конца года пять тысяч американских военных на прошлой неделе сообщило агентство Reuters. Журналисты уточнили, что распоряжение отдал глава военного ведомства Пит Хегсет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение поставит под угрозу все трансатлантическое сообщество и существенно ослабит НАТО. Он подчеркнул, что странам альянса необходимо сделать все, чтобы этого не допустить.