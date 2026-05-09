Трамп допустил переброску военных США из Германии в Польшу
Выведенные из Германии американские военные могут отправиться в Польшу. Как сообщила радиостанция Rmf 24, такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что уже получил подобные предложения польских властей, поэтому исключать такого варианта не станет.
«Польша бы этого хотела. У меня прекрасные отношения с президентом [Каролем Навроцким]. <…> Он большой боец и отличный парень, он мне очень нравится, так что это возможно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о переброске американских войск из Германии в Польшу.
О планах Пентагона вывести из Германии до конца года пять тысяч американских военных на прошлой неделе сообщило агентство Reuters. Журналисты уточнили, что распоряжение отдал глава военного ведомства Пит Хегсет.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение поставит под угрозу все трансатлантическое сообщество и существенно ослабит НАТО. Он подчеркнул, что странам альянса необходимо сделать все, чтобы этого не допустить.