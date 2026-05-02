Reuters: в Пентагоне хотят вывести из Германии 5000 военных в ближайший год

США в течение следующих полугода-года выведут из Германии 5000 военных. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5000 американских военнослужащих из Германии», — сообщили в заметке.

Процесс планируют завершить в течение периода от шести месяцев до одного года.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил охоту на минирующие Ормузский пролив суда. Американский лидер приказал военно-морским силам уничтожать любые суда, которые устанавливают мины в водах пролива.

Американские минные тральщики занимаются очисткой пролива, и Трамп поручил продолжать эту работу в утроенном объеме.

Администрация президента уведомила конгресс, что считает военную операцию в Иране завершенной, несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе.