США выведут 5000 военных из Германии за год — Reuters
США в течение следующих полугода-года выведут из Германии 5000 военных. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5000 американских военнослужащих из Германии», — сообщили в заметке.
Процесс планируют завершить в течение периода от шести месяцев до одного года.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил охоту на минирующие Ормузский пролив суда. Американский лидер приказал военно-морским силам уничтожать любые суда, которые устанавливают мины в водах пролива.
Американские минные тральщики занимаются очисткой пролива, и Трамп поручил продолжать эту работу в утроенном объеме.
Администрация президента уведомила конгресс, что считает военную операцию в Иране завершенной, несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе.