Пентагон: С-400 и другие российские комплексы ПВО остаются одними из передовых

Зенитно-ракетный комплекс С-400 и другие российские ЗРК остаются одними из самых передовых в мире систем противоракетной обороны. На это указали в докладе Пентагона.

«Российские С-400 и вся интегрированная система противовоздушной обороны остается одной из самых продвинутых в мире», — отметили в тексте документа.

Ранее издание Sky News писало, что истребители F-16, попав на Украину, столкнутся с противодействием со стороны российских С-300 и С-400, которые могут справиться с такими самолетами.

В июне индийское информагентство ANI сообщило, что правительство страны попросило Россию ускорить поставки новых эскадрилий С-400, которые планировали передать к 2026 году.

А в мае авторы The National Interest выразили опасение перед новейшими российскими системами С-500, заявив, что ни одно самое сложное западное оружие, поставленное ВСУ, не выстоит перед ними.